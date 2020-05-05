За яких умов відкриють пляжі та Гідропарк в Києві після карантину
Через карантин в Києві закрили доступи до пляжів, а також Гідропарку. Та з 11 травня Україна почне виходити з карантину.
Попри те, що перший етап виходу з карантину розпочнеться 11 травня, відкривати міські пляжі влада Києва поки не має наміру. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в коментарі Obozrevatel.
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"Ми не плануємо давати доступ для відпочинку на прибережних територіях, пляжах. Поки що перший етап так званого ослаблення карантину цього не передбачає", – заявив Петро Пантелеєв.
Причиною такого рішення чиновник назвав те, що на пляжі є велика ймовірність поширення вірусу. Тож ухвалюючи рішення про відкриття пляжів, міська влада орієнтуватиметься на постанови центральних органів влади. Але й буде також вносити власні пропозиції.
Дещо інша ситуація з Гідропарком. Все через те, що там є і пляжні зони, і паркові. Тож там застосовуватиметься диференційний підхід. Але і там пляжі будуть закриті.
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Закритим буде і спортивний майданчик в Гідропарку – так звана "качалка".
"Ніхто не проти занять спортом, але поверхні є небезпечними з точки зору поширення вірусу. Проблема тільки в цьому. Тому спортивні та дитячі майданчики поки що відкривати не плануємо. На нашу думку, це небезпечно", – пояснив Пантелеєв.
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Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин. Згодом його тричі продовжували. Останнього разу – до 22 травня.
- Та вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Хоча перші обмеження – на роботу продовольчих ринків – зняли ще 1 травня.
- Уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.