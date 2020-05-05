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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      За яких умов відкриють пляжі та Гідропарк в Києві після карантину

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      Коли відкриють пляжі та Гідропарк після карантину 2020 - КМДА
      Відкриття пляжів в Києві після карантину / UA,News

      Через карантин в Києві закрили доступи до пляжів, а також Гідропарку. Та з 11 травня Україна почне виходити з карантину.

      Попри те, що перший етап виходу з карантину розпочнеться 11 травня, відкривати міські пляжі влада Києва поки не має наміру. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв в коментарі Obozrevatel.

      До слова Коли відкриють метро у Києві: заява Шмигаля

      "Ми не плануємо давати доступ для відпочинку на прибережних територіях, пляжах. Поки що перший етап так званого ослаблення карантину цього не передбачає", – заявив Петро Пантелеєв.

      Причиною такого рішення чиновник назвав те, що на пляжі є велика ймовірність поширення вірусу. Тож ухвалюючи рішення про відкриття пляжів, міська влада орієнтуватиметься на постанови центральних органів влади. Але й буде також вносити власні пропозиції.

      Дещо інша ситуація з Гідропарком. Все через те, що там є і пляжні зони, і паркові. Тож там застосовуватиметься диференційний підхід. Але і там пляжі будуть закриті.

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      Закритим буде і спортивний майданчик в Гідропарку – так звана "качалка". 

      "Ніхто не проти занять спортом, але поверхні є небезпечними з точки зору поширення вірусу. Проблема тільки в цьому. Тому спортивні та дитячі майданчики поки що відкривати не плануємо. На нашу думку, це небезпечно", – пояснив Пантелеєв.

      послаблення карантину з 11 травня
      Послаблення карантину з 11 травня: що запрацює / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин. Згодом його тричі продовжували. Останнього разу – до 22 травня.
      • Та вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Хоча перші обмеження – на роботу продовольчих ринків – зняли ще 1 травня.
      • Уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Києва Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України
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