Відомо, що раніше він проходив службу за контрактом у лавах Національної гвардії України.

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Згодом, відслуживши 5 років, гвардієць обіймав посаду інструктора та звільнився по закінченню контракту.

У МВС зазначили, що ще місяць тому Влад жив цивільним життям та пробував себе в інших сферах діяльності. Проте з початком війни одразу ж прибув до частини, аби стати на захист України.

Колишніх військових не буває. Питання йти воювати чи відсидітись вдома навіть не стояло. Захист своєї землі – це обов'язок кожного чоловіка ще з давніх часів. Я з дому вдягнув свою військову форму, в якій проходив службу, та відправився до частини,

– повідомив Владислав.

Під час війни Влад вчить інших резервістів бойовій підготовці та допомагає опанувати їм особливості військової справи.

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