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Колола наркотики на очах у дитини: у львів’янки забрали доньку

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У Львові забрали дитину у жінки, яка колола наркотики на очах у доньки
У Львові забрали дитину у жінки, яка колола наркотики на очах у доньки / Скріншот з відео

У Львові забрали дитину у 35-річної жінки, яка на очах у своєї доньки колола наркотики.

Про це повідомляє ТСН.

24 канал повідомляв, що у Львові на відео зняли, як батьки дівчинки вживали наркотики на вулиці просто на очах у доньки. Після цього до сім'ї навідалися поліція і працівники соцслужби.

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Те, що в жінки забрали дитину є поки що тимчасовою мірою. Жінка вже погодилася пройти курс реабілітації.

"Зараз лише штраф у розмірі 34 гривні. Дитина не може перебувати в таких життєвих ситуаціях: брудна квартира, брудні підгузки, які не викидаються", – розповіла інспектор ювенальної превенції поліції Львівщини Наталія Онисько.

Теги: Діти Новини України Скандал Новини Львова Наркотики Неповнолітні Штрафи
Джерело: 24 Канал
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