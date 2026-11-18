Приводом для скарги стало те, що сторона обвинувачення без пояснень перервала допит Ігоря Коломойського як підозрюваного, вважають адвокати. Захист переконаний, що в такий спосіб слідство навмисно затягує досудове розслідування, пише УНІАН.

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Що сталося?

Коломойський подав виконувачу обов’язків генерального прокурора скаргу на порушення розумних строків розслідування. Коли скарга залишилася без розгляду, адвокати звернулися до суду з вимогою визнати таку бездіяльність незаконною.

Суддя задовольнила скаргу захисту й зобов’язала виконувача обов’язків генпрокурора невідкладно розглянути скаргу Коломойського по суті. На це він має щонайбільше три дні з моменту отримання копії ухвали.

Це судове рішення створює правові підстави для того, щоб вище керівництво прокуратури зреагувало на ситуацію із зупиненим слідством і, тепер прокуратура має дати вказівку відновити допит Коломойського, який раніше зупинили без пояснень– вказав адвокат

Ухвала набрала законної сили в день проголошення.