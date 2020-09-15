На сьогоднішній день справляється враження, що олігарх Ігор Коломойський перейшов від заробляння на "Центренерго" до "Енергоатому".

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив експерт коаліції "Енергетичні реформи" Ілля Популях.

"Механізм майже ідентичний, через аукціони, правила для яких встановив КМУ та Аукціонний комітет. Якщо правила проведення аукціонів ще адекватні, то в регламенті зашиті механізми зловживання: 1) право на зустрічні заявки; 2) право об'єднувати лоти в пакети під час проведення аукціонів. При цьому розмір пакету може бути будь-яким. Як результат, аукціон за бажанням продавця можна перетворити в легалізацію "договорняка", – зазначив експерт.

За його словами, це можна зробити, коли продавець виставляє завищену стартову ціну (щоб ніхто точно не погодився почати торги по ній) та ставить високу гарантію (до 25%). Таким чином продавець створює бар'єри входу на аукціон для небажаних покупців і отримує контроль над аукціоном в наступному етапі (розділення умовне) – етапі зустрічних пропозицій.

"Тут як продавець, так і покупець можуть давати зустрічні пропозиції і самі виставляти як ціну, так і пакет лотів. Ціна звичайно ж буде нижче стартової. Покупець може проігнорувати всі пропозиції та не продати нічого або може прийняти будь-яку зустрічну пропозицію. Продавець також може об'єднати лоти в великі пакети лотів, щоб учасники, які не дали гарантії на весь обсяг (пам'ятаємо, що гарантія йде від завищеної стартової ціни) не змогли конкурувати, коли почнеться торг за великий лот", – пояснив Популях.

Він вважає, що далі справа техніки – декілька годин поімітувати зустрічні пропозиції, які поступово зближуються у покупця і продавця і прийняти заявку на низькій ціні. Інші учасники, якщо такі будуть, не зможуть конкурувати за великий лот, і "аукціон успішно проведений, а "договірняк" легалізований".

На його думку, зимою це, ймовірно, робив "Центренерго", а зараз це, ймовірно, "почав робити "Енергоатом" (і "Укргідро" чомусь почав ставити високий розмір гарантії, але там не пам'ятаю торгів, які були б дуже схожі на "договірняки", як у ЦЕ та ЕА...)".

Експерт вважає, що винен у ситуації крім безпосередньо учасників такого "договірняка", ще й безпосередньо Аукціонний комітет.

"Чому?

1. Вони зобов'язані робити моніторинг за проведенням аукціонів.

2. Вони погоджують зміни до Регламенту (в якому "зашиті" описані вище "можливості").

3. Вони знали про існування цієї проблеми, як мінімум починаючи з лютого.

Що можна зробити:

1) Обмежити максимальний обсяг пакету лотів.

2) Прибрати зустрічні заявки (зробити звичайний аукціон на підвищення).

Перше зменшує можливості змови, друге їх прибирає. Звичайно, деякі учасники таких аукціонів не користуються такими можливостями і продають чесно, а біржа, де проходять торги, не винна у "договірняках" учасників, адже є просто майданчиком, що працює по затвердженим правилам", – пояснив Популях.

За його словами, притягнути до відповідальності учасників "договорняків", ймовірно, не вийде, адже складно з цим в Україні.

"Учасники діють відповідно до нормативки, а пояснення таким результатам торгів знайти завжди можна, було б бажання. Висновок – регуляторну діру в нормативці треба закрити", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Коломойський на схемах в "Центренерго" заробляє $1,2 млн на добу.