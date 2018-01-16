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Коломойський різко прокоментував звинувачення про шахрайство у "Приватбанку"

16:07, сьогодні 1289 Читать новость на русском
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / Фото із відкритих джерел

Один з колишніх основних акціонерів нині націоналізованого "Приватбанку" Ігор Коломойський прокоментував звинувачення у шахарайстві в банку за його головування.

16 січня ризикова компанія Kroll оприлюднила дані аудиту, у якому йдеться, що до націоналізації "Приватбанк" "був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій" щонайменше впродовж 10 років до націоналізації.

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Такі дії призвели до нанесення банку збитків на 5,5 мільярда доларів.

Колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський не забарився з реакцією на цю гучну заяву.

Він назвав інформацію, поширену НБУ "маячнею".

Маячня, яка немає сенсу коментувати. Основне питання – куди і коли вивели гроші. Особливо сподобалася сентенція, що колишній менеджмент працював в інтересах акціонера. А в чиїх інтересах він мав працювати – в інтересах Порошенка або Гонтаревої з Рожковою (Катерина Рожкова – заступник голови НБУ, – ред.)?
– обурився Коломойський у коментарі "ТСН".

Теги: Новини України Новини політики НБУ Ігор Коломойський Банки Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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