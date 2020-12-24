Скандальний перебіг сесії Маріупольської міської ради, на якій депутати від "Опозиційної платформи – За життя" намагалися не допустити ухвалення бюджету, заблокувавши трибуну і зчинивши бійку у залі, можуть мати три пояснення.

Про них у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів політолог Богдан Петренко з Українського інституту дослідження екстремізму.

На думку експерта, події у Маріуполі стали концентрованим відображенням загальноукраїнських тенденцій.

"На ситуацію в Маріуполі, мені здається, накладаються події в країні. По-перше, останній рік показав, що місцева влада починає відчувати свою незалежність від влади центральної. І в дуже багатьох рішеннях не озирається на те, що відбувається у Києві… Хоча до цього українці жили в певній ієрархії, що у разі чого – прийдуть з Києва, умовно кажучи, і надають по голові. Зараз такого відчуття немає. На місцях почали відчувати більш-менш свободу. Проблема в тому, що відчуття свободи не дорівнює поки культурі свободи", – вважає Петренко.

З іншого боку, деякі місцеві політики, отримавши повноваження і відчуття свободи – не отримали натомість збільшення відповідальності перед своїми виборцями. І досі можуть дозволити собі нехтувати власними передвиборчими обіцянками.

Кожен депутат місцевий не відповідає перед своїми виборцями, не мусить виконувати свою програму, за яку ті виборці голосували. Він відповідає виключно перед керівництвом міської, районної чи обласної своєї парторганізації. І оця партіїзація розмила усталені раніше правила, коли представники міської влади раніше примудрялися домовлятися між собою без конфліктів, бо розуміли, що їм ще разом працювати. Вони знали одне-одного. Зараз це змінилося і партіїзація безумовно додала проблем, як бачимо це в Маріуполі,

– припустив Петренко.

Але найголовнішим чинником, який може так чи інакше стояти за намаганнями депутатів ОПЗЖ, які послідовно відстоюють необхідність відновлення зв’язків з Росією, зірвати ухвалення бюджету Маріуполя на 2021 рік, на думку експерта, є російська гібридна агресія.

"Найголовніший чинник, мені здається, це агресія Російської Федерації плюс постійне бажання Кремля мутити воду в Україні, створювати такі незавершені акції – чи то неухвалений бюджет, чи то проблема, яка ніяк не вирішується, але постійно залишається на слуху… Зрозуміло, що це є елементом гібридної війни проти України. Росія прагне продемонструвати, що Україна є failed state, державою, що не відбулася. І що вона не здатна захистити своїх громадян. І, в тому числі, навіть не може прийняти бюджет на рівні міста", – переконаний Петренко.

Він також висловив впевненість, що подібні конфлікти, викликані тими ж причинами, цілком можуть повторитися і в інших містах.

При цьому розкачування ситуації в прифронтовому регіоні може нести додаткові ризики.

Нагадаємо, 23 грудня депутати від фракції ОПЗЖ намагалися не допустити ухвалення бюджету міста Маріуполь на 2021 рік. Задля зриву сесії вони вдалися до блокування трибуни та фізичних сутичок. Зокрема, група депутатів від ОПЗЖ силою намагалася витягти з президії мера міста Вадима Бойченка – після того, як той звинуватив очільника фракції Володимира Клименка в умисному зриві голосування через бажання завадити розвитку Маріуполя. Зокрема, Бойченко зазначив, що депутати від ОПЗЖ впродовж попереднього обговорення та вивчення проекту бюджету зовсім не цікавилися головним фінансовим документом та його вдосконаленням, адже мали за мету залишити місто без надії на розвиток.

Не обійшлося без бійки. У ході сутичок депутати від ОПЗЖ, за повідомленнями місцевих ЗМІ, пошкодили меблі у сесійній залі та поламали мікрофони.

Зрештою, після перерви депутатському корпусу, попри спротив депутатів від ОПЗЖ, вдалося ухвалити бюджет-2021.