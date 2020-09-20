За оптимістичним сценарієм пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році. Такий прогноз озвучив один із засновників Microsoft Білл Гейтс.

Бізнесмен вважає, що пандемія не може тривати вічно. Повідомило американське видання Fox News.

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За його словами, для здійснення такого прогнозу світова спільнота протягом 2021 року має знизити рівень захворюваності.

Технології розробки вакцин вже були, фінансування надійшло, а компанії виділили своїх найкращих фахівців. Тому я налаштований оптимістично, все це не буде тривати вічно,

– розповів Гейтс.

Він зазначив, що у США вакцина проти COVID-19 має з’явитися на початку 2021 року.

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"До наступного літа США почнуть повертатися до нормального русла. А до кінця року наша життєдіяльність зможе стати нормальною, якщо ми будемо допомагати також й іншим країнам", – додав Гейтс.

До слова. Нещодавно директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що якщо ефективна вакцина проти коронавірусу й з'явиться, то це зовсім не означає, що вона допоможе всім.



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