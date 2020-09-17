У ЗМІ з'явилась інформація, що молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола переїхав до Москви й буде навчатися там цілковито секретно.

Про це в ефірі 24 каналу розповів редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук. І додав, що Лукашенко-молодший вчитиметься в гімназії при Московському державному університеті під іншим ім'ям та прізвищем.

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За його словами, спершу Микола Лукашенко і справді був повинен цьогоріч навчатися у досить престижному ліцеї при Білоруському державному університеті. Навіть подав туди документи. Проте згодом їх забрав.

Про те, куди він планує вступати – конкретно ніхто нічого не каже. Але з'явилася інформація, що він переїхав у Москву і навчатиметься при Московському державному університеті,

– зазначив Лукашук.

Цікаво. У цьому ж Білоруському державному університеті навчалися і внучки Олександра Лукашенка. Вони теж нещодавно забрали свої документи з вишу.

Білоруський журналіст додав, що СБУ Лукашенка прийшла до висновків: навчання сина президента буде небезпечним на тлі протестів, тому він навчатиметься в Москві. Проте, Зміцер Лукашук наголосив, що перевіреної інформації поки немає.

Але подейкують, що він житиме у будинку посольства Білорусі в Москві та навчатиметься інкогніто – під чужим ім'ям. Може, й у балаклаві сидітиме, як роблять більшість тих, хто називає себе міліцією в Білорусі,

– додав Лукашук.

Зазначимо, що навчання з початку року у навчальному закладі Москви буде проходити дистанційно.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу із білоруським журналістом:

Що кажуть у ЗМІ

► У виданні "Комсомольська правда" також заявили про переїзд сина Лукашенка. Вони посилаються на вченого і колишнього главу академії наук Білорусі Олександра Войтовича, який дізнався про це від знайомих у сфері освіти.

► Водночас у секретаріаті гімназії при МДУ заявили Інтерфаксу, що не чули про нового учня Миколу Лукашенка й він у них не навчається.