Колючий дріт, палаючі шини та димова завіса: як десантники пройшли випробування – фото

На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Усе максимально наближено до реальних бойових умов, а завдання у бійців були непрості – для них підготували 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.

Так, 50 хлопців та дівчат мали на смузі перепон 10 етапів: колючий дріт, охоплена полум'ям стіна і навіть задимлений тунель.

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"Чесно скажу, було дуже важко, але ми все пройшли. Було круто і тепер ми можемо звати себе солдатами ДШВ (Десантно-штурмові війська ЗСУ, – 24 канал)", – відповів курсант Віталій Вировий.

Військові навчання десантників у Житомирі: фото

З такою смугою майбутні десантники не лише відпрацьовують тактику під час бою. Військові кажуть, що найголовніше те, що курсанти зможуть подолати страх перед реальними бойовими діями.

Деякі курсанти потрапили вперше в оточення полум’я та звукових ефектів. Тому тепер психологічно вони готові до різних важких життєвих ситуацій, в тому числі бойових,

– каже начальник служби радіаційно-хімічного і біологічного захисту Олександр Горбик.

Далі завданням для майбутніх офіцерів було евакуювати умовного пораненого.



Так десантники рятували пораненого

А вже за декілька тижнів ці хлопці та дівчата складуть присягу на вірність українському народові і стануть повноцінними десантниками.