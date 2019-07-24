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      Колючий дріт, палаючі шини та димова завіса: як десантники пройшли випробування – фото

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      На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Усе максимально наближено до реальних бойових умов, а завдання у бійців були непрості – для них підготували 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.

      Так, 50 хлопців та дівчат мали на смузі перепон 10 етапів: колючий дріт, охоплена полум'ям стіна і навіть задимлений тунель.

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      "Чесно скажу, було дуже важко, але ми все пройшли. Було круто і тепер ми можемо звати себе солдатами ДШВ (Десантно-штурмові війська ЗСУ, – 24 канал)", – відповів курсант Віталій Вировий.

      Військові навчання десантників у Житомирі: фото

      З такою смугою майбутні десантники не лише відпрацьовують тактику під час бою. Військові кажуть, що найголовніше те, що курсанти зможуть подолати страх перед реальними бойовими діями.

      Деякі курсанти потрапили вперше в оточення полум’я та звукових ефектів. Тому тепер психологічно вони готові до різних важких життєвих ситуацій, в тому числі бойових,
      – каже начальник служби радіаційно-хімічного і біологічного захисту Олександр Горбик.

      Далі завданням для майбутніх офіцерів було евакуювати умовного пораненого.

      Так десантники рятували пораненого
      Так десантники рятували пораненого

      А вже за декілька тижнів ці хлопці та дівчата складуть присягу на вірність українському народові і стануть повноцінними десантниками.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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