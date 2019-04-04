Команда Порошенка двічі намагалась вмовити мене підтримати його у другому турі, – Гриценко

Після 31 березня команда Петра Порошенка намагалася вмовити Анатолія Гриценка підтримати чинного президента у другому турі виборів.

Про це лідер «Громадянської позиції» сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Були дві спроби вмовити мене поспілкуватися з Петром Олексійовичем. Я відповів: нехай прийде сюди, скажу йому все в очі", – заявив Гриценко, зазначаючи, що з ним зв’язувались двічі – 31 березня та 1 квітня.

Він додав, що востаннє спілкувався з Порошенком очі-в-очі в жовтні 2014 року.

"Я побачив, що це стіна, просто стіна. Далі стукати немає жодного сенсу. Це залізобетонна стіна, за якою владу використовують заради власного збагачення, а далі – фальш. Коли в очі брешуть – я не витрачаю на це час", – розповів Анатолій Гриценко, згадавши, що перша спроба з боку Порошенка була безперспективною ще до того, як лідер "Громадянської позиції" вийшов на прес-конференцію після екзит-полів.