Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, які переваги мають саме українські технології та як вони їх ефективно використовують у війні. Також оператори батальйону "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-го окремого десантно-штурмового полку на Курському напрямку впродовж 12 годин уразили 3 російські комплекси "Бук".

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Маємо величезну кількість можливостей

Отченаш зауважив, якщо порівняти середньостатистичного пілота будь-якої військової частини Росії та середньостатистичного пілота Сил оборони України зокрема бригади "Рубіж", то однозначно наші бійці будуть якіснішими пілотами.

Але в окупантів є професійні пілоти, які займаються виключно пілотуванням. Вони дають Росії дуже хороший, на жаль, результат. Їх потрібно одразу знаходити та ліквідовувати, якщо є така можливість,

– наголосив командир екіпажу.

Ворог, за його словами, використовує велику кількість дронів на оптоволокні, FPV-дронів на різних частотах. Відповідно він намагається уразити українські логістичні шляхи.

Зверніть увагу! Військовослужбовці 63 ОМБр вперше збили російський дрон типу "Альбатрос М5", який обладнаний нейромережею та має нічну камеру. З кадрів, на яких зафіксовано момент збиття, видно, що ворожий дрон відстежили за допомогою іншого БпЛА.

Те саме, як зазначив Андрій Отченаш, роблять і Сили оборони України. Також наразі вони мають величезну кількість можливостей і варіантів безпілотних авіаційних комплексів, починаючи від Mavic і закінчуючи FPV-дронами на звичайних частотах, на оптоволокні. А також літаків типу камікадзе, які літають на велику дальність і знищують цінніші російські об'єкти, такі як РСЗВ "Град", ТОС-1А "Сонцепьок", танки тощо.

Тому, на його думку, це є війна інновацій, в якій дуже важлива не стільки кількість безпілотних авіаційних комплексів, як їхня різноманітність та інноваційність.

Зазначимо, що, за словами сержанта матеріального забезпечення 93 бригади Тараса "Варяга", сьогодні фронт тримається на 80% саме на безпілотних авіаційних засобах, скидах, FPV-дронах, роботизованих системах. Українські сили, на його думку, намагаються їх накопичувати.