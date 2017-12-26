Командира, який посягнув на життя військового, залишили на посаді

Командира 92-ї окремої механізованої бригади Володимира Кокорева притягнули до дисциплінарної відповідальності за посягання на життя підлеглого.

Про це розповів представник оперативного командування "Схід" Сергій Буховський, повідомляє News Room.

В ніч з 6 на 7 грудня на території військової частини у підполковника Кокорева стався конфлікт з його заступником. Спочатку командир намагався вдарити підлеглого ножем, а потім наказав двом бійцям вбити його. Чоловікові вдалося вирватися і втекти.

Буховський розповів, що розслідуванням обставин справи займаються прокуратура та правоохоронні органи.

Командир бригади отримав попередження про неповну службову відповідність. Це рішення вищого командування і це дуже серйозні дисциплінарні санкції для офіцера. Воно тягне за собою і матеріальну, і дисциплінарну відповідальність, – пояснив полковник.

Втім він зазначив, що про зняття Кокорева з посади наразі не мовиться, бо таке рішення можуть винести лише в разі, якщо суд визнає його винним у побитті підлеглого.