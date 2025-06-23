24 Канал розкаже, де саме в Росії розташований завод "Атлас".

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Що відомо про комбінат "Атлас" і де він на карті

Про те, що комбінат "Атлас" горить, стало відомо зранку 23 червня. Пожежу там зафіксувала моніторингова група телеграм-каналу "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Російська влада підтвердила атаку безпілотників на "Атлас", утім, не назвала промислове підприємство, яке було уражено.

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області,

– написали в Генштабі.

Результати ураження ще уточнюють.

Мова про комбінат "Атлас" Росрезерву біля Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області.

Де розташований комбінат Атлас: показуємо на карті Росії

Відстань від "Атласу" до тимчасово окупованої Луганщини – близько 16 кілометрів.

Це виробнича база №7, Федеральне державне казенне підприємство (ФДКП), Південне територіальне управління Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів,

– написали в "Кримському вітрі".

У Генштабі ЗСУ заявили, що комбінат використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів росіян, які задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

По "Атласу" вже били у серпні та листопаді 2024 року.