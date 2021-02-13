У російській республіці Комі, у місті Сиктивкар, не змогли провести суд на активістом. Все через те, що він спілкувався мовою комі, якої ніхто з присутніх у залі не розумів.

Активіста Олексія Іванова звинувачують у порушенні порядку проведення мітингу. У суді він відмовився спілкуватися російською – мовляв, мова комі також є державною у республіці.

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Спочатку суддя поставила активісту питання про російську школу та паспортні дані. Зрештою, засідання вирішили перенести на 18 лютого, його проведуть за участі перекладача.

Вони мене викликають до суду, не дають спокійно працювати, і я не повинен підлаштовуватися під них, забезпечити явку перекладача? Мені просто легше користуватися мовою комі. У мене є таке право,

– пояснив Іванов.

Зауважимо, що у січні російські силовики затримали Іванова – він відмовився підписати протокол без перекладу на мову комі. Тоді його відпустили з поліцейського відділку.

Суд в Сыктывкаре не смог провести процесс над активистом, так как он говорил только на коми языкеhttps://t.co/037Jn9WlaU



Видео: телеграм-канал «степной новиоп» pic.twitter.com/38GnC4jIGg — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 12, 2021

Зауважимо, що мова комі перебуває під загрозою зникнення. Нею спілкуються приблизно 150 тисяч людей (дані з "Вікіпедії"), більшість – у республіці Комі.