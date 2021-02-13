В российской республике Коми, в городе Сыктывкар, не смогли провести суд над активистом. Все из-за того, что он общался на языке коми, которого никто из присутствующих в зале не понимал.

Активиста Алексея Иванова обвиняют в нарушении порядка проведения митинга. В суде он отказался общаться на русском – мол, язык коми также является государственным в республике.

Читайте также В России появились синие собаки: фото странных животных облетели соцсети

Сначала судья задала активисту вопрос о российской школе и паспортных данных. В конце концов, заседание решили перенести на 18 февраля, его проведут с участием переводчика.

Они меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика? Мне просто легче пользоваться языком коми. У меня есть такое право,

– пояснил Иванов.

Заметим, что в январе российские силовики задержали Иванова – он отказался подписать протокол без перевода на язык коми. Тогда его отпустили из полицейского участка.

Суд в Сыктывкаре не смог провести процесс над активистом, так как он говорил только на коми языкеhttps://t.co/037Jn9WlaU



Видео: телеграм-канал «степной новиоп» pic.twitter.com/38GnC4jIGg — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 12, 2021

Заметим, что язык коми находится под угрозой исчезновения. На нем общаются примерно 150 тысяч человек (данные из "Википедии"), большинство – в Республике Коми.