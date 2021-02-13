Никто не понимал его языка: в России не смогли осудить активиста – курьезное видео
В российской республике Коми, в городе Сыктывкар, не смогли провести суд над активистом. Все из-за того, что он общался на языке коми, которого никто из присутствующих в зале не понимал.
Источник:"Новая газета"
Активиста Алексея Иванова обвиняют в нарушении порядка проведения митинга. В суде он отказался общаться на русском – мол, язык коми также является государственным в республике.
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Сначала судья задала активисту вопрос о российской школе и паспортных данных. В конце концов, заседание решили перенести на 18 февраля, его проведут с участием переводчика.
Они меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика? Мне просто легче пользоваться языком коми. У меня есть такое право,
– пояснил Иванов.
Заметим, что в январе российские силовики задержали Иванова – он отказался подписать протокол без перевода на язык коми. Тогда его отпустили из полицейского участка.
Заметим, что язык коми находится под угрозой исчезновения. На нем общаются примерно 150 тысяч человек (данные из "Википедии"), большинство – в Республике Коми.
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