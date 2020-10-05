Комісія щодо азартних ігор та лотерей: уряд затвердив порядок конкурсу
Кабінет Міністрів України затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Проте дата конкурсу ще невідома.
Відбір кандидатів на зайняття зазначених посад буде проведено відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Про це у своєму твітері повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
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"Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор", – йдеться в повідомленні Немчінова.
Що відомо про гральний бізнес в Україні
- Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.
- 4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.
- Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні.
- Приблизно 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.
Легалізація грального бізнесу / Інфографіка 24 каналу