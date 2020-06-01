Північний апеляційний господарський суд міста Києва визнав рішення про стягнення заставного майна з Новоушицького консервного заводу незаконним та необґрунтованим.

У понеділок, 1 червня, Північний апеляційний господарський суд міста Київ задовольнив заяву українсько-німецького спільного підприємства "Агро-Поділля", яке входить до групи компаній T.B. Fruit, про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України".

Таким чином господарський суд визнав рішення про стягнення майна з Новоушицького консервного заводу незаконним та необґрунтованим. Позивачем до третейського суду було ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста".

Це вже друге рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України" у спорі з групою компаній T.B. Fruit, яке визнано Північним апеляційним господарським судом незаконним. Нагадаємо, 5 травня 2020 року Північний апеляційний господарський суд міста Києва скасував рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором ТОВ "Танк Транс" перед ПАТ "Дельта Банк" на суму 75 мільйонів євро, визнавши його незаконним. Позивачем до третейського суду також була "Інвестохіллз Веста".

Також сьогодні Західний апеляційний господарчий суд закрив провадження у справі за апеляційною скаргою "Інвестохіллз Веста" до компаній "Яблуневий дар" і "ТБ Сад".

Варто зазначити, що останнім часом з боку "Інвестохіллз Веста" ведеться відкрите цькування бізнесу відомого українського підприємця Тараса Барщовського, засновника одного з найбільших виробників яблучного концентрату у світі. У листопаді 2019 року фінансова компанія на аукціоні, проведеному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, викупила пул заборгованостей за кредитами, серед яких були і права вимоги 6,19 мільярда гривень боргу "Яблуневого дару" і "Танк Транс" перед ліквідованим "Дельта Банком". Нині ж "Інвестохіллз Веста" всілякими способами тисне на бізнес Барщовського, зокрема, вдається до "чорного" піару і відвертих маніпуляцій громадською думкою.



Тарас Барщовський

Нагадаємо, що у 2015 році НБУ запустив процес ліквідації "Дельта Банку". Незадовго до цього "Яблуневий дар" по так званій схемі "схлопування" здійснило погашення всієї заборгованості за кредитними договорами шляхом зарахування з банком зустрічних однорідних вимог (кредитні зобов’язання української компанії були обміняні на 60 мільйонів доларів депозитних коштів міжнародної компанії Cargill). Ця процедура була проведена на законних підставах відповідно до статті 601 Цивільного Кодексу України.

"На сьогодні до нас немає жодних претензій з боку "Дельта Банку" і Фонду гарантування вкладів", – зазначив Тарас Барщовський.

Також він додав, що список боржників "Дельта Банку" є відкритим, і серед них компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс" немає.

Таким чином, відверті маніпуляції "Інвестохіллз Веста" у ЗМІ носять незаконний характер і наносять шкоди іміджу української компанії T.B. Fruit, з продукції якої виготовляється кожна 10-та пляшка соку у світі, та безпосередньо її власнику Тарасу Барщовському.