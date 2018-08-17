Компанія ARM готує процесор, який позмагається з рішеннями від Intel

Ноутбуки на базі процесорів ARM поступаються в популярності звичним x86-рішенням, але незабаром ситуація може змінитися. Компанія анонсувала нове покоління процесорної архітектури, здатне змусити нервувати навіть Intel.

Про це повідомляє Engadget.

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У той час як Cortex-A76 змагається з мобільним Core i5-7300U, нові моделі під кодовими іменами Deimos і Hercules обіцяють перевершити "синього" конкурента вже до 2020 року.

Варто уточнити, що мова йде про порівняння з 7 поколінням CPU від Intel: процесори Coffee Lake, які отримали вдвічі більше ядер, вже сьогодні демонструють відмінну продуктивність "із запасом". Крім того, порівняння проводилося в синтетичних тестах на цілочисельні операції (SPEC CINT2006), а не в послідовній серії бенчмарків, включаючи обчислення з плаваючою комою.



Результати тестування ARM процесорів

Проте у заяв ARM є підстави. Раніше повідомлялося про швидкий вихід перспективних лептопів на базі Qualcomm Snapdragon 850, так що Deimos і Hercules можуть виявитися конкурентоспроможними на ринку "довгограючих" ноутбуків. У той час як Intel лише намагається перейти на 10-нанометровий техпроцес, в планах ARM числяться розробки 7-нм і 5-нм чіпів. Якщо Intel не зможе вирватися вперед, багато великих виробників цілком можуть переключитися на ARM, як більш інноваційного в технологічному плані постачальника.

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Крім того, одна з головних переваг Windows-пристроїв на базі процесорів ARM – висока енергоефективність і тривалий час роботи. Клас нетбуків давно покинув ринок, а планшети на Windows не завжди можуть замінити лептоп. Не виключено, що ARM-пристрої заповнять нішу мобільних комп'ютерів вже найближчим часом.

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