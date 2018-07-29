Компанія Asus "засвітила" список материнських плат на базі логіки Intel Z390

Компанія ASUSTeK Computer випадково розкрила список материнських плат, які готуються до випуску та в основі яких лежить набір системної логіки Intel Z390. Варто відзначити, що цей чіпсет покликаний замінити Intel Z370, який дебютував минулого року. Новий процесор принесе із собою підтримку портів USB 3.1 Gen 2 (10 Гбіт/с) та бездротового модуля Intel Wireless-AC (Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5).

Про це повідомляє AnandTech.

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Всього ASUS планує випустити майже два десятка материнських плат на базі вищезгаданого набору мікросхем. Покупцям будуть запропоновані вироби лінійок ROG Maximus, ROG Strix, The Ultimate Force (TUF) і Prime. Спеціально для геймерів та ПК-ентузіастів з Піднебесної компанія підготувала модель Z390-Dragon, яку можна буде придбати тільки на території Китаю.



Повний список новинок на базі Intel Z390

Той факт, що лідируючий виробник материнських плат випадково опублікував перелік виробів на наборі логіки, які ще не вишли, вказує на те, що нова лінійка вже повністю сформована і, судячи з усього, готова до поставок в роздрібні мережі.

Варто зазначити, що реліз плат на чіпсеті Intel Z390 очікується паралельно з виходом процесорів Core 9000 серії.

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