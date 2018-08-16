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Компанія TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи

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Компанія TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи
Компанія TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи / Фото з вільних джерел

Керівництво компанії TSMC підтвердило плани щодо початку масового виробництва 3-нанометрової напівпровідникової продукції вже в 2022 році. Варто відзначити, що таке рішення стане серйозним кроком до зниження енергоспоживання та збільшення продуктивності чіпів, адже зараз найпопулярніші моделі виконані за 10-нанометровою технологією.

Про це повідомляє EXPreview.

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На сьогоднішній день до випуску 3-нанометрових чіпів прискореними темпами йдуть тільки дві компанії: TSMC і Samsung. Причому Samsung може зробити це першою на рік раніше TSMC – в 2021 році. Компанія Intel застрягла на етапі зниження рівня браку при виробництві з технологічними нормами 10 нм, а GlobalFoundries впроваджує перше покоління 7-нм техпроцесу і розглядає варіант подальшого переходу відразу на 3-нм техпроцес (але вона навряд чи зробить це раніше Samsung).

TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи
TSMC готується випускати 3-нанометрові чіпи

Отже, компанія TSMC повідомила, що Національне агентство Тайваню з контролю за навколишнім середовищем (EIA) затвердило попередні плани будівництва заводу в науковому парку міста Тайнань (Tainan Science Park). Це виробництво спочатку націлене на випуск 3-нм продукції і розташоване поруч із заводом, який вже будується, Fab 18, який буде випускати 5-нм напівпровідники. Визначена також сума інвестицій в проект – близько 600 мільярдів нових тайваньських доларів, що сьогодні еквівалентно 19,4 мільярда доларів. У 5-нм завод, відзначимо, TSMC інвестує 25 мільярдів доларів.

У власність TSMC земля під будівництво заводу для випуску 3-нм чіпів площею 18 гектар перейде в 2020 році. Будівництво підприємства має розпочатися в тому ж році з початком установки промислового устаткування в 2021 році. У всякому разі, в 2023 році 3-нанометровий завод вже буде випускати масову продукцію.

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Теги: Ґаджети Техно
Джерело: 24 Канал
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