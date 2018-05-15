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Компанію Apple звинувачують у причетності до авіакатстрофи

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Компанію Apple звинувачують у причетності до авіакатстрофи
Компанію Apple звинувачують у причетності до авіакатстрофи / Фото з вільних джерел

Сім'ї пасажирів, які загинули під час авіакатастрофи 19 травня 2016 року рейсу MS804 авіакомпанії EgyptAir, звинуватили в трагедії корпорацію Apple. За однією з версій, аварія сталася через загоряння iPad mini або iPhone 6S, який належав одному з пілотів.

Про це повідомляє 9to5mac.com.

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Адвокати, які представляють інтереси сімей жертв авіакатастрофи, вважають, що у них є достатньо підтверджень провини компанії Apple. Проте про які саме докази йдеться – не повідомляється. Тим часом редактор журналу Flight International вважає, що звинувачення в бік Apple безпідставні.

По-перше, пілоти не залишають предмети на приладовій панелі, адже вони знають, що пристрої впадуть їм на коліна або на підлогу при зльоті, літатимуть по кабіні під час турбулентності або закриють собою елементи управління. Але ключовим моментом є те, що попередження про дим були отримані з туалету і відсіку з електронікою під підлогою. Як би там з'явився вогонь? Все це не має сенсу,
– наголосив експерт.

Варто зазначити, що представники корпорації Apple вже дали офіційний коментар щодо звинувачень у їх бік.

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"Ми не зв'язувалися з Global Technology Associates або з будь-яким органом, який розслідує цю трагічну подію. Ми не бачили звіт, але розуміємо, що немає ніяких доказів, щоб зв'язати всі ці події з продуктами Apple, якщо у слідчих є питання до нас, ми, звичайно, допоможемо в будь-якому випадку. Ми суворо перевіряємо наші продукти, щоб вони відповідали міжнародним стандартам безпеки або перевершували їх", – йдеться в повідомленні.

Теги: Новини США Техно Ґаджети авіація Apple iPhone iPad
Джерело: 24 Канал
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