По 500 гривень почали отримувати пенсіонери, яким понад 80 років

Пенсіонери, старші від 80 років, з 7 квітня почали отримувати щомісячну компенсацію до пенсії у розмірі 500 гривень. Окрім того, до кінця квітня всі пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч гривень, отримають доплату в тисячу гривень.

По 500 гривень отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. Водночас після встановлення такої виплати пенсія не може бути більшою від зазначеного розміру, повідомили в Пенсійному фонді.

Важливо Що зміниться з пенсіями у квітні

Крім того, для людей, старших за 80 років, які отримують пенсію та мають страховий стаж не менше 25 років чоловіки та 20 років жінки, мінімальна пенсія не може бути меншою, ніж 2600 гривень.

Пенсійний фонд провів відповідні перерахунки для 1480 тисяч пенсіонерів, які досягли віку 80 років.

Виплата компенсації за квітень розпочата вже тим пенсіонерам, у кого дата виплати – по 7 число включно. Інші пенсіонери старші 80 років отримають додаткові гроші у визначену їм дату виплати разом з пенсією за квітень.

Таку щомісячну виплату отримуватимуть також інші пенсіонери після досягнення ними віку 80 років.

Про тисячу гривень доплати до пенсії

"З наступного тижня будемо доплачувати по 1 тисячі гривень тим, у кого пенсія нижче 5 тисяч гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", – заявив прем’єр Денис Шмигаль на нараді під головуванням президента.

Крім того, за дорученням президента уряд класифікував категорії населення, які отримають додаткову допомогу. Мовиться про безробітних, малозабезпечені сім'ї з дітьми, малий і середній бізнес.

"Добре, що у нас вже розроблені інструменти і пораховано фінансування для допомоги українцям. Тепер треба рухатися швидше, щоб люди дійсно отримали гроші і відчули полегшення", – наголосив президент Володимир Зеленський.

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Хто і які пенсії отримує в Україні / Інфографіка 24 каналу