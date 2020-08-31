Головним редактором "Комсомольської правди" у Білорусі призначили російську журналістку Марину Бунакову. Таке рішення аргументують тим, підприємство необхідно виводити з кризи.

Ексголовний редактор видання Андрій Левківський, який очолював білоруську редакцію "Комсомоської правди" понад 10 років, обійматиме посаду першого заступника головного редактора. Про це заявила генеральна директорка ЗАТ "БелКП-ПРЕСС" Наталія Галезнік, пише TUT.by.

Зверніть увагу У Білорусі хлопець зробив пропозицію дівчині під час маршу: зворушливе відео

Це була пропозиція компанії-керівника, яку я прийняла як один із варіантів зміцнення редакції і виведення з кризи підприємства,

– заявила Галезнік.

Що відомо про Марину Бунакову

Журналістка народилася у Хабаровську.

Була редакторкою "KP.RU у Хабаровську", згодом працювала у головному офісі російської "Комсомольської правди".

Роль "Комсомоської правди" у білоруських протестах