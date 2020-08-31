У відоме білоруське видання призначили головну редакторку з Росії
Головним редактором "Комсомольської правди" у Білорусі призначили російську журналістку Марину Бунакову. Таке рішення аргументують тим, підприємство необхідно виводити з кризи.
Ексголовний редактор видання Андрій Левківський, який очолював білоруську редакцію "Комсомоської правди" понад 10 років, обійматиме посаду першого заступника головного редактора. Про це заявила генеральна директорка ЗАТ "БелКП-ПРЕСС" Наталія Галезнік, пише TUT.by.
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Це була пропозиція компанії-керівника, яку я прийняла як один із варіантів зміцнення редакції і виведення з кризи підприємства,
– заявила Галезнік.
Що відомо про Марину Бунакову
- Журналістка народилася у Хабаровську.
- Була редакторкою "KP.RU у Хабаровську", згодом працювала у головному офісі російської "Комсомольської правди".
Роль "Комсомоської правди" у білоруських протестах
- Після президентських виборів у Білорусі місцева "Комсомоська правда" присвятила декілька випусків подіям, які відбувалися у країні, а саме протестам і страйкам.
- Саме ці випуски стали проблемними. Їх не могли продати у кіосках "Білсоюздруку" і поширити підпискою через "Белпошту".
- 26 серпня у "БелКП-ПРЕСС" розпочалася позапланова державна перевірка.