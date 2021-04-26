Телятина – низькокалорійне, з великим вмістом білка і невеликою кількістю жиру, м'ясо. У ньому багато різних вітамінів і мікроелементів, але основні, заради яких і варто вживати м'ясо, це залізо, мідь, цинк і вітамін В12. Далі читайте російською.

Все эти нутриенты необходимы для образования эритроцитов, которые обеспечивают организм кислородом. А дефицит витамина В12 может приводить к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного соединения), анемии, нейродегенеративным процессам.

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Людям, которые отказываются от употребления мяса, следует контролировать уровень В12 в крови и не допускать его дефицита.

В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине.

Поэтому она более предпочтительна в рационе маленьких детей и пожилых людей. ⁣⁣⠀

Хотя телятина – мясо с низким гликемическим индексом, но все же переедать им не следует. Дело в том, что в составе белка содержатся аминокислоты лейцин и аргинин, которые обладают инсулиногенным действием.

А это значит, что высокий уровень инсулина может быть и в результате регулярного употребления мяса в больших количествах. Поэтому даже считая калории, но употребляя мясо в больших количествах, можно набрать лишний жирок.⁣⁣⠀

Чрезмерное употребление мяса может спровоцировать появление жира / Фото Pixabay

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Поэтому людям, имеющим проблему инсулинорезистентности, необходимо следить не только за количеством и качеством углеводов в рационе, но и за количеством и частотой употребления мяса.⠀

Не рекомендуют включать продукт в рацион людям с заболеваниями суставов – полиартрит, подагра. Содержание пурина способствует накоплению мочевой кислоты.⠀

Телятину следует есть не чаще двух раз в неделю / Фото Pixabay

Я рекомендую включать красное мясо, а телятина к нему относится, не чаще, чем 2 раза в неделю и желательно в обед.⁣⁣⠀

Будет ли от мяса телятины вред или польза, зависит и от способа готовки.

При соблюдении технологии приготовления мясо тает во рту, сохраняются все полезные свойства. Самый лучший и щадящий способ приготовления мяса – су вид. Но также можно запекать или тушить.