У свіжому випуску "Є питання" за 21 вересня – голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада планує ухвалити новий закон про місто Київ – столицю України ще до 25 жовтня, тобто до місцевих виборів. Цей закон має раз і назавжди розділити функції міського голови і голови міської державної адміністрації.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Україна готується до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. В розпал перегонів українців цікавить таке питання – чому попередники не могли зробити міста для нас справді зручними і комфортними. Свою думку про це висловив народний депутат фракції "Голос" і колишній депутат Київської міської ради Андрій Осадчук. Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: