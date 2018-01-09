Комунальні послуги 2018: як зміняться тарифи

Новий рік, хоча й не тільки він, зазвичай "дарує" українцям і нові тарифи. Що з січня 2018 подорожчає у сфері комунальних послуг та енергопостачання – аналізували журналісти сайту "24".

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Електроенергія

Цей вид послуг дорожчає у січні 2018 для непобутових споживачів. Тарифи різні для кожної енергопостачальної компанії. Наприклад, для "Київенерго" тариф становитиме 160,2 коп./кВт·год для 1 класу напруги та 179,4 для 2 класу. (Проти 146,4 та 165,1 коп./кВт·год у грудні 2017-го). Для "Львівобленерго" тариф: 166,7 коп./кВт·год для 1-го та 206,5 для 2 класу напруги. (Проти грудневих 152,2 для 1 класу та 191,4 для 2 класу). Детально нові тарифи для непобутових споживачів по регіонах можна подивитися на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Загалом, за підрахунками експертів, тариф зріс на 16-20%.

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Для населення востаннє електроенергія дорожчала у березні 2017-го. Нової інформації про подорожчання на сайті НКРЕ немає. Втім, зміна тарифу на електроенергію для непобутових споживачів вплине на вартість їхніх послуг і буде врахована у ціні кінцевого продукту. Отже, споживач все одно за це заплатить зі своєї кишені.

Водопостачання і водовідведення

У грудні минулого року, за повідомленнями ЗМІ, НКРЕКП також ухвалила рішення про підняття тарифів на холодну воду на 2018 рік, в тому числі – і через підвищення вартості електроенергії та збільшення мінімального розміру оплати праці.

Повідомили, що ціни на послуги центрального водопостачання та водовідведення у році, що настав, зміняться для 60 компаній. Зокрема, "Харківводоканал" підніме плату за постачання холодної води до 8,38 гривні за кубометр (зростання на 16,71% – найбільше в Україні), а на водовідведення – до 4,36 гривні (зростання на 9,55%). "Дніпроводоканал" встановив тариф на водопостачання на рівні 6,47 гривні за кубометр (зростання на 4,69%) і водовідведення – 4,25 гривні (зростання на 0,47%). У "Львівводоканалі" тариф на водопостачання складе 7,09 гривні за кубометр (зростання на 10,61%), за водовідведення – 3,62 гривні (зростання на 5,85%).

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Однак на сайті НКРЕКП станом на сьогодні зведеної інформації про тарифи у всіх водоканалах немає.

Теплова енергія та газ

Вартість опалювального сезону 2017-2018 змінюватися у процесі не буде. Про це розповіли у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості: там не бачать підстав для перегляду ціни на газ на поточний опалювальний сезон.

Отже, принаймні до квітня 2018-го чекати на подорожчання тепла чи газу – не варто. Але після цього тариф, швидше за все, буде переглядатися. І не виключено – що в бік подорожчання.

Діючі тарифи на теплову енергію є тут.

Вивезення сміття

Ситуація із побутовими відходами в Україні досі складна, фактично така, що кожне місто і селище бореться з відходами, як може, відповідно до власної фантазії, бажання та можливостей.

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У Львові після всім відомої "сміттєвої історії" тариф на вивезення сміття підняли вдвічі ще влітку 2017-го: з 70 копійок за квадратний метр до 1,4 грн. Восени минулого року повідомили про нові тарифи на вивезення сміття в Ужгороді. У грудні 2017 на 30% зросла вартість вивезення сміття і для мешканців Білої Церкви.

У Київській міській держадміністрації також задумуються про перегляд тарифів на вивезення твердих побутових відходів: зокрема, пропонують зробити цю послугу окремою, вилучивши її зі складу послуги з утримання будинків, та запровадити новий тариф, який формуватиметься відповідно до кількості людей, а не площі житла.

Загалом представники компаній, що займаються вивезенням сміття, попереджають про подальше подорожчання цієї послуги – якщо знову збільшать мінімальну зарплату, а також через подальше зростання цін на паливо та мастильні матеріали.

Тим часом у Верховній Раді переглянули і оновили "Закон про відходи". Як він мав би діяти і які проблеми має вирішити – читайте у публікації сайту 24: Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою.