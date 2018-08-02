Комунальний апокаліпсис відкладено: що змінює для киян перехід електростанцій у власність міста

Без гарячої води, а могли ще й залишитися без світла. Комунальний апокаліпсис у Києві відкладений на місяць. Електростанції, які днями перейшли у власність міста, закупили газ у приватної фірми. Оскільки "Нафтогаз" відмовляється постачати їм блакитне паливо через борги.

Комунальники кажуть, їх накопичили не вони, а попередній власник – Рінат Ахметов. А нещодавно він передав у власність Києва електростанції та сміттєспалювальний завод. У травні в підпорядкування міста перейшли ще й електромережі та котельні.

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Головний інженер радіє, що 5-та ТЕЦ працює за звичним графіком. Хоча, ще нещодавно готувалися призупинити роботу. Вперше за понад 40-річну історію існування. В останній момент міська влада знайшла вихід і закупила газ у приватної компанії.

Це коштує місту більше грошей, але нас поставили в такі умови, що іншого виходу немає. Вчора до 12-ї ночі тривали переговори,

– зазначив київський міський голова Віталій Кличко.

Цих 18 мільйонів кубів газу допоможуть пережити місцяць без відключень електроенергії.

ТЕЦ-5 зупинка не загрожує, а отже у Києві буде підтримано стабільне електропостачання,

– запевнив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв.

Як виявилося, паливо місто закупило у компанії, яка належить до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Їх партнерами у бізнесі також є нардеп Віталій Хомутинник та російсько-український бізнесмен Павло Фукс.

А от коли киянам нарешті повернуть гарячу воду – влада не знає. Голова Києва Віталій Кличко каже, йому перед людьми незручно, але вдіяти нічого не може.

"Хочу вибачитись перед киянами, у яких гарячої води немає. Якщо кияни прийдуть до мерії, у нас не буде іншого виходу, як разом іти до "Нафтогазу", – сказав Кличко.

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На грані енергетичного колапсу столиця через борги ахметівського "Київенерго". Воно обслуговувало місто упродовж 17 років. Тепер мережі повернули київському комунальному підприємству. А з ним і заборгованість перед "Нафтогазом". А це – 4,8 мільярда гривень. Із них 2,5 мільярди – це неоплачені рахунки киян. 1 мільярд – борг держави засубсидії і теплопостачання бюджетних установ. Ще мільярд "Нафтогаз" нарахував "Київенерго" – пеня та штраф за несвоєчасний розрахунок.

Саме через це "Нафтогаз" не хоче укладати угоди на постачання енергоносіїв з комунальним підприємством. Влада Києва ніби і не проти взяти на себе борги населення, але це менше половини суми. Проблему вже вирішують у суді. "Київнерго" поки що присудили віддати лише 4% заборогованості. А доки тривають суди, киянам вже можна було б повернути гарячу воду, каже експерт з енергетичних питань Андрій Герус.

Можна було перевести "Київтеплоенерго" на передплату, на аванси, щоб цей борг точно не наростав, щоб весь газ був передплачений і по передплаті його відпускати, аби кияни мали гарячу воду. Це показує, що тупо підвищення тарифів без того, щоб збалансувати систему платежів, субсидій, воно не вирішує проблеми,

– прокоментував експерт з енергетичних питань Андрій Герус.

Якщо проблему не вирішать, опалювальний сезон теж опиниться під загрозою.