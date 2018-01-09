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Конфіскація ФК "Металіст" у Курченка: у прокуратурі розповіли деталі справи

23:51, 9 січня 326 Читать новость на русском
Держава конфіскувала ФК
Держава конфіскувала ФК "Металіст" у Сергія Курченка

Конфіскація футбольного клубу "Металіст" (Харків) перебуває на фінальній стадії, і невдовзі вирішиться остаточна доля клубу.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю "5 каналу".

"Конфіскація футбольного клубу "Металіст" перебуває на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення про конфіскацію набуло чинності уже більш як два місяці тому", – заявив прокурор.

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При цьому, за словами Євгена Єніна, тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу "Металіст".

Нагадаємо, ФК "Металіст" належав олігарху-втікачу з оточення Віктора Януковича Сергію Курченку з 2012 року. Однак у жовтні 2017 року суд конфіскував ФК "Металіст" у Сергія Курченка та передав його у власність держави.

Теги: Сергій Курченко ГПУ Новини України
Джерело: 24 Канал
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