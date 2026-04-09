Безпрецедентна ситуація: як Трамп може знищити статус США помилкою в Ормузькій протоці

Сполучені Штати та Іран домовилися про двотижневе перемир'я. Ормузька протока буде відкритою упродовж цього часу, але Тегеран хоче стягувати гроші за проходження кораблів. І загалом уся ця ситуація б'є по іміджу США.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ситуація в Ормузькій протоці може створити небезпечний прецедент. Іран показав, що може створити проблеми у всьому світі у такий спосіб.

Як ситуація в Ормузькій протоці б'є по іміджу США?

За словами Мусієнка, безпека світового судноплавства ґрунтується не лише на Конвенції ООН з морського права, яка регулює статус внутрішніх вод, прибережних економічних зон тощо. Завжди було питання, що хтось має контролювати та захищати вільне судноплавство. Якщо колись це була Британська імперія, то зараз – це США.

Штати мають вдосталь військових кораблів та авіаносців, які дозволяють їм контролювати ситуацію в океанах та морях. Ситуація в Ормузькій протоці б'ють по впливу Сполучених Штатів.

Якщо зараз США не зможуть розібратися з цією ситуацією та дадуть можливість іранцям збирати мито чи ще щось схоже, то це дещо похитне їхній статус як країни, яка гарантує вільне судноплавство. Це дасть сигнал іншим країнам, які хочуть кинути виклик морському пануванню США. А це насамперед Китай та, якщо говорити про Арктику, то Росія,

– зазначив Мусієнко.

