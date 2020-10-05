Конфлікти в демократичному таборі відбуваються публічно. Всю брудну білизну "вивалюють" на огляд суспільству, сваряться між собою, ображають та ледь не б'ються привселюно, тому що це ціна демократії. Вчорашні соратники Януковича теж перебувають у режимі постійного конфлікту, однак це залишається непоміченим з огляду на їхню звичку не виносити сміття з хати.

Однак всередині проросійського табору горлянки гризуть не менш завзято. Причина – це розподіл квот та посад на місцевих виборах. Адже той, хто зараз обійме посаду мера чи отримає більшість в обласній Раді, через 4 роки може претендувати на крісло депутата у парламенті. Більше – у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Ба більше, не виключені і дострокові вибори Верховної ради, сценарій яких спільно реалізовують Коломойський та Медведчук. Тому табір проросійських сил розуміє, що треба зайняти найбільш привабливі посади та потоки, щоб потім піти марш-кидком на Київ. Оскільки електоральний пояс колишніх регіоналів є обмеженим, то боротьба іде не на життя, а на смерть.

Колись монолітна "Партія регіонів" тепер розкололася на 3 групи впливу.

Перша група – Ахметова

Він зараз має до 10 депутатів у парламенті. Частина з них є позафракційними, а частина – входить до партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Сподівання Ахметова на те, що в Раду на довиборах потрапить Олег Ляшко і голос олігарха нарешті зазвучить під куполом гучніше.



Рінат Ахметов / Фото latifundist

Друга група – Медведчука

Група Медведчука складає ядро партії "Опозиційна платформа – За життя". На боці Медведчука тут грають інші одіозні персонажі:

Вадим Рабінович , якому колись, як громадянину Ізраїля, забороняли в'їзд до України. Вже не йдеться про те, щоб балотуватися до парламенту.

, якому колись, як громадянину Ізраїля, забороняли в'їзд до України. Вже не йдеться про те, щоб балотуватися до парламенту. Ексзаступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін , який переховувався 5 років від слідства. Він фігурував у кримінальній справі щодо фактичного привласнення території в комплексі державних дач "Пуща Водиця".

, який переховувався 5 років від слідства. Він фігурував у кримінальній справі щодо фактичного привласнення території в комплексі державних дач "Пуща Водиця". Давні соратники ще в часи, коли вони гралися у проєкт СДПУ: Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс .

та . Екссуддя Конституційного суду Василь Німченко – саме він у 2003 році був доповідач у справі, якою КС дозволив тодішньому президенту Кучмі балотуватися на третій термін.

– саме він у 2003 році був доповідач у справі, якою КС дозволив тодішньому президенту Кучмі балотуватися на третій термін. До групи Медведчука також близький Вадим Столар, колишній депутат-регіонал та соратник космічного мера Києва Леоніда Черновецького.



Віктор Медведчук / Фото kommersant

Хто такий Вадим Столар

Це персонаж, про якого варто сказати трохи більше. Фактично, це сірий кардинал Верховної Ради. Столара пов'язують з будівельною пірамідою "Еліта-Центр", його називали "смотрящим" за Києвом в часи Порошенка та синонімом словосполучення "земельна мафія".

Після того, як Столар двічі не зміг стати народним депутатом по округу на рідній Оболоні, він вирішив грати та отримав квоту в ОПЗЖ. Напевно, абсолютно безкоштовно! Він продовжує нарощувати свій вплив, запустивши мережу регіональних каналів для міст-мільйонників:

Київ.Live;

Дніпро.Live;

Харків.Live;

Львів.Live;

Одеса.Live.



Вадим Столар / Фото obozrevatel

Канали для нього робить Олексій Семенов, який раніше запускав "112" і "Прямий". Усе це робиться з прицілом на місцеві вибори і для впливу на них, аби підтримувати тих чи інших кандидатів в обмін на політичну лояльність, або право вставити своїх людей в список. Крім того, це буде спосіб для Столара захищатися за допомогою медіа, адже у 2019 році в офіси пов'язаних з ним фірм вже приходила СБУ з обшуками.

Довідка. Йдеться про обшуки у бізнес-центрі "Парус" в рамках розслідування справи про розкрадання державних коштів посадовими особами Київської міської державної адміністрації. У цій схемі підозрювали скандального київського забудовника Вадима Столара.

Третя група – клан Льовочкіна-Фірташа на чолі з Бойком

На боці цієї групи – персональний рейтинг Бойка, який вже випереджає Порошенка та є другим за популярністю політиком в Україні. Тому група Льовочкіна-Бойка вимагала собі ключові посади мерів у великих містах південної та східної України.



Бойко, Льовочкін та Фірташ / Фото колаж 24 каналу

ОПЗЖ в Миколаєві

Красномовною ілюстрацією конфлікту всередині ОПЗЖ стала ситуація в Миколаєві. Там одночасно було висунуто 2 кандидати в мери міста. Так, від міської організації ОПЗЖ в мери заявився Артем Іллюк, який близький до групи Льовочкіна-Бойка, був депутатом Ради минулого скликання і навіть працював разом зі мною в антикорупційному комітеті.

Одночасно від обласної організації ОПЗЖ в мери висунутий Владислав Чайка, син ексмера цього міста. На висунення Чайки приїхав нардеп Юрій Загородній, близький до Віктора Медведчука. У підсумку, остаточне рішення ухвалила так звана "стратегічна рада" ОПЗЖ, своєрідний олігархічний консиліум. Вони вирішили, що в Миколаєві на мера піде Чайка від Медведчука.

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Цікаво те, що Чайка раніше публічно підтримував команду Володимира Зеленського і навіть нібито хотів балотуватися в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". А найабсурдніше те, що Чайка є братом дружини голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Так само клани Льовочкіна та Медведчука воювали за штаби і посаду кандидата в мери в Одесі. Так, в Одесі група Медведчука і її представник Вадим Рабінович на мера міста тягнули народного депутата Тетяну Плачкову, яку за часів Порошенка називали "сморящей" по лінії архітектурно-будівельної інспекції. Її активно піарили канали Медведчука.

А від групи Льовочкіна-Бойка в мери стартував інший нардеп Микола Скорик. Він, на відміну від Плачкової, хоча б родом з Одеси. У підсумку протистояння перемогла група Льовочкіна-Бойка, і в мери Одеси під брендом ОПЗЖ іде Скорик.

Конфлікт ОПЗЖ у Києві

Але ілюстрація справжнього конфлікту всередині ОПЗЖ спостерігають в Києві. Там офіційно від колишніх регіоналів у мери іде Олександр Попов, людина з оточення Януковича, яка очолювала Київську міську адміністрацію та проходила по справі про розгін Майдану. Однак неофіційно на виборах в Києві є ще один проєкт, пов'язаний з ОПЗЖ – це партія Андрія Пальчевського, який є креатурою згаданого вже Столара, який входить в оточення Медведчука.



Олександр Попов / Фото rubryka

Водночас Пальчевський планує зайти у владу на місцях з подальшим прицілом на парламентські вибори, як ще один нішовий проєкт від Медведчука, як і партія Шарія. Тому, коли весь свій ефір канали Медведчука присвячують конфлікту всередині "Слуги народу", їм би варто було спочатку розібратися зі своїми "баранами".

З огляду на конфлікти, якими супроводжувалися поділ посад та потоків на місцевих виборах, не виключено, що Вадим Рабінович буде знову бігати по прокуратурах і порушувати справи на Льовочкіна, як це вже було 3 роки тому. На цьому фоні внутрішньої гризні не обійшлося і без сімейної ідилії. Народні депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська і Юрій Солод, які є подружньою парою, висувають свого сина в депутати Краматорської міської ради. Від тієї ж партії. Він народився у 2001 році. Ростислав Солод був висунутий в Краматорську в присутності своєї матері Наталії Королевської.

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Все, як в старі добрі часи Януковича, – непотизм, клановість, кумівство. І жодні помилки влади не повинні приспати нашу увагу – ми маємо пам'ятати, в яку прірву штовхнули Україну всі, хто були складовою великої мафіозної організації під назвою "Партія регіонів".