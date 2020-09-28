Історія з символом проституції серед суддів – суддею Вовком – перетворюється на Санта-Барбару. Нові вражаючі подробиці показують, що суддя Вовк є пов'язаний з Медведчуком і з розправою над НАБУ руками Конституційного суду.

"Записи Вовка" зробили в кабінеті керівника Окружного адміністративного суду Києва. Вони стали символом продажного правосуддя. Вовк, не соромлячись, обговорював з підлеглими схеми ухвалення замовних рішень та просування своїх інтересів. Але все виявилося ще цікавіше, ніж ми думали, – пише Сергій Лещенко в блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Виявляється, в плівках судді Вовка фігурує один з народних депутатів чинної Верховної Ради. На записах, які оприлюднило НАБУ, депутатка позначена як "Тоня". НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження по Вовку записала розмову цієї "Тоні" з одним із членів Вищої ради правосуддя.

"Тоня" домовилася про те, щоб провести зустріч Вовка з "його" кандидатом до Вищої ради правосуддя, який мав зайти за квотою президента Порошенко.

Отже, ця сама "Тоня" в минулому була помічницею депутата Сергія Ківалова, а в цьому скликанні є вже цілим народним депутатом від ОПЗЖ – її повне ім'я Антоніна Славицька.



Антоніна Славицька / Фото ОПЗЖ

І з огляду на те, що ця депутатка від ОПЗЖ фігурує в записах Вовка, а записи розслідує НАБУ, то зовсім не дивно, що депутати ОПЗЖ підписали звернення до Конституційного суду щодо визнання незаконним закону про НАБУ та призначення його глави Артема Ситника.

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Депутатка Антоніна Славицька є близькою в приватному житті до глави Окружного суду Києва – Павла Вовка. Як кажуть злі язики, у Вовка і Славицької є спільна дитина, яку вони приховують. Так, в електронній декларації Славицька вказує свого сина без "по батькові", каже, що його не використовують.

В іншому ж разі все зрозуміло: обрання Славицької депутатом на прохання Вовка – це своєрідна подяка за те, щоб Вовк допомагав ОПЗЖ.

Конфлікт інтересів і зв'язок з Медведчуком

Але і це ще не все. Саме Славицька є уповноваженою представляти депутатів за зверненням до Конституційного суду щодо незаконності НАБУ. Вона також фігурує на "записах Вовка". При цьому "Тоня" ще й публічно нападала на Ситника – на шпальтах медіа, що належать Медведчуку.

І все це – явно конфлікт інтересів. Тому НАБУ звернулося до Агентства запобігання корупції. Цитата: "НАБУ просить НАЗК провести перевірку на предмет наявності конфлікту інтересів в діях народного депутата-одного з авторів подання до КСУ щодо Закону "Про НАБУ".

Детективи НАБУ в межах розслідування за підозрою голови та суддів ОАСК встановили факти, які можуть свідчити про наявність близьких особистих взаємин між цією особою та одним із підозрюваних суддів,

– йдеться в повідомленні НАБУ.

Прізвище депутата Славицької тут не згадується, але кажуть, що мовиться саме про неї.

Зібрані під час негласних слідчих дій матеріали засвідчили, що впродовж 2019 року у присутності цього народного депутата (очевидно, Славицької – 24 канал) у приміщенні робочого кабінету голови ОАСК (Вовка – 24 канал) неодноразово обговорювались плани із захоплення державної влади,

– каже НАБУ.

Тобто ця депутатка була не просто довіреною до Вовка, але навіть могла бути присутня при обговоренні найбільш делікатних питань.

Що відомо про рішення КСУ щодо призначення Ситника? 28 серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ у 2015 році. Судді вважають, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні очільника Бюро.



У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим. Наразі Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення

Олександр Тупицький

Але на цьому мережа агентів Вовка не закінчується. Він також пов'язаний з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Тим самим, який визнав незаконним указ про призначення Ситника, вперше в історії України давши оцінку акту індивідуальної дії. Так, визнаючи Ситника незаконним керівником НАБУ, Тупицький допомагає Вовку руйнувати кримінальне провадження проти нього.

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За це Вовк не залишився у боргу. І коли в Тупицького виникли проблеми, він його "прикрив". Так, очолюваний Вовком Окружний суд задовольнив клопотання Тупицького не давати хід припису Агентства запобігання корупції. Агентство ж просило, щоб Конституційний Суд надав копії повідомлень про конфлікт інтересів суддями КСУ за останні півтора року.



Олександр Тупицький / Фото "Радіо Свобода"

Так Агентство запобігання корупції збирає інформацію для складення на суддів КС протоколів про корупцію. Тому Тупицький звернувся до Вовка і заблокував виконання рішення НАЗК. Загалом зв"язок Тупицького та Вовка прослідковується на лише на їхніх спільній нелюбові до НАБУ.

На "записах Вовка" є епізод, де після перевороту в Конституційному суді, коли зняли з посади голову суду Станіслава Шевчука. Перед обрання Тупицького Вовк хвалиться своїм підлеглим, що тепер вони контролюють КС.

Сам Тупицький працює в КС ще з часів Януковича і разом з Януковичем переїхав з Донецька до Києва.

Коли сам Вовк опиниться на лаві підсудних?

Сам же Вовк, проти якого висунули підозри в рамках викриття злочинної організації, прокоментував ситуацію, використовуючи методички Медведчука і Шарія про зовнішнє управління.

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Серіал щодо походеньок судді Вовка ще не закінчується. Хоча, він вже давно мав не судити, а бути на лаві підсудних. І чим далі так триватиме, тим менше шансів побудувати чесну владу в Україні.