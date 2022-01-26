Про це свідчать результати соцопитування "Політичні симпатії мешканців Чернігова", які оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

За даними соцопитування, 42% чернігівців переконані, що між президентом Володимиром Зеленським та мером Владиславом Атрошенком існує конфлікт. 37% думають, що його немає. Серед тих, хто вважає, що таке протистояння існує, 57% підтримують мера, 8% – Президента. Решта не підтримують нікого з них.

Про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та на комунальних підприємствах Чернігова чули 67% містян (28% – багато чули, 39% – щось чули). 55% опитаних вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу. А серед тих, хто добре обізнаний про обшуки, дві третини переконані, що це тиск на місцеву владу.

Майже 80% респондентів зазначили, що їхнє ставлення до Владислава Атрошенка не змінилося після обшуків, а 8% – що їхнє ставлення до мера навіть покращилось. Погіршилося ставленні до Атрошенка лише у 4% чернігівців, а 9% не змогли відповісти на це питання.

В цілому мешканці Чернігова значно краще оцінюють стан справ на місцевому рівні, аніж на загальнодержавному. Так, лише 20% опитаних вважають, що справи у країні йдуть у правильному напрямку, 71% – протилежної думки. Щодо міста – 80% вважають, що справи у ньому рухаються у правильному напрямку, лише 13% – навпаки.

Соціологічне дослідження проводилося 23–24 січня 2022 року методом телефонних інтерв'ю. В ньому взяли участь 1000 мешканців Чернігова від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,1%.

Раніше Владислав Атрошенко заявив на пресконференції в "Інтерфакс-Україна", що Офіс Президента тисне на нього через правоохоронні органи, щоб він відмовився від співпраці з "УДАРом Віталія Кличка" та не висував спільного з УДАРом кандидата на проміжних виборах у 206 окрузі, які мають відбутися у березні 2022 року.