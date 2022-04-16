Професор Трайб навів історичні дані – у минулому США уже ліквідовували активи інших країн, зокрема – Іраку, Ірану та Венесуели. Одним з останніх прецедентів стала ліквідація заморожених 7 мільярдів доларів активів Афганістану, частину з яких витратили на компенсації родинам загиблих під час теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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Мова йде про серйозну суму

Варто зазначити, що після введення санкцій США заморозили низку активів російських олігархів. зокрема це рахунки в банках, яхти, нерухомість тощо. Однак ці активи захищає закон про приватну власність, через що їхня конфіскація без відповідного рішення суду неможлива.

Однак одні лише резерви Росії на американських рахунках становлять близько 100 мільярдів доларів. Саме ці рахунки можна "ліквідувати".

Лоренс Трайб зазначив, що Москва, звичайно ж, негативно відреагує на такий крок і вважатиме, що ці кошти у них нібито викрали. Однак професор наголосив, що порушення міжнародного права вагоміші, ніж риторика кремля.

Єдиною перешкодою для такого кроку може стати лише дещо розмите законодавство, яке передбачає захист іноземних активів. Проте воно стосується захисту в судових процесах, а не ліквідації.

Зараз у Вашингтоні конгресмени Том Маліновський з Нью-Джерсі і Джо Вілсон з Південної Кароліни просувають ініціативу від обох партій, щоб з’ясувати, які повноваження є у виконавчої влади, щоб ліквідувати ці російські активи. Трайб наголосив, що якщо це вдасться втілити, то США продемонструють всьому світу, що навіть наймогутніші країни будуть покарані за воєнні злочини.

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