Профессор Трайб привел исторические данные – в прошлом США уже ликвидировали активы других стран, в частности Ирака, Ирана и Венесуэлы. Одним из последних прецедентов стала ликвидация замороженных 7 миллиардов долларов активов Афганистана, часть из которых была израсходована на компенсации семьям погибших во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Речь идет о серьезной сумме

Следует отметить, что после введения санкций США заморозили ряд активов российских олигархов, в частности это счета в банках, яхты, недвижимость и т.д. Однако эти активы защищает закон о частной собственности, поэтому их конфискация без соответствующего решения суда невозможна.

Однако одни резервы России на американских счетах составляют около 100 миллиардов долларов. Именно эти счета можно "устранить".

Лоренс Трайб отметил, что Москва, конечно же, негативно отреагирует на такой шаг и сочтет, что эти средства у них якобы похитили. Однако профессор подчеркнул, что нарушения международного права более весомы, чем риторика Кремля.

Единственным препятствием для такого шага может стать только несколько размытое законодательство, которое предусматривает защиту иностранных активов. Однако это касается защиты на судебных процессах, а не ликвидации.

Сейчас в Вашингтоне конгрессмены Том Малиновский из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины продвигают инициативу от обеих партий, чтобы выяснить, какие полномочия есть у исполнительной власти, чтобы ликвидировать эти российские активы. Трайб подчеркнул, что если это удастся воплотить, то США продемонстрируют всему миру, что даже самые могущественные страны будут наказаны за военные преступления.

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