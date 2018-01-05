Конгресмени Білого дому стурбовані психічним здоров'ям Дональда Трампа

Професор психіатрії з Єля розповіла, що вона проконсультувала конгресменів про можливі психічні розлади президента США. У Білому домі подібні заяви вважають "ганебними і смішними".

Про це повідомляє Deutsche Welle, з посиланням на CNN.

Група конгресменів США звернулася до професора психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона оцінила психічне здоров'я американського президента Дональда Трампа. На початку грудня політики провели дводенний брифінг з психіатром.

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Всього до послуг професора психіатрії звернулися 12 конгресменів. В основному це були представники опозиційної Демократичної партії, але також серед них був і один неназваний республіканець. В інтерв'ю CNN Бенд Лі заявила, що політики були стурбовані психічною нестабільністю президента. Раніше Лі опублікувала книгу під назвою "Небезпечний випадок Дональда Трампа", яка включає в себе відгуки 27 психотерапевтів про душевне здоров'я президента США.

Заяви Лі – ганебні і смішні. Якби Трамп не підходив для діяльності на посту президента, то він би, ймовірно, і не був там, де зараз знаходиться. Крім того, якби Дональд Трамп страждав на які-небудь психічні захворювання, він не зміг би пройти праймеріз на висунення своєї кандидатури в президенти,

– наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

В Американській психіатричній асоціації у відповідь на прохання прокоментувати дії Лі повідомили, що вони суперечать правилу не оцінювати психічний стан людей без проведення особистої діагностики.