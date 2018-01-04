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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядає "ядерна кнопка" президента США: фото

07:33, сьогодні 3296 Читать новость на русском
"Ядерна кнопка" Трампа може спричинити ядерну війну

Фотограф колишнього президента США Барака Обами Піт Соуза опублікував фотографії, як виглядає "ядерна кнопка" американського лідера, яку той зможе застосувати у випадку війни.

Зробив це Піт Соуза після заяви нинішнього глави Білого дому про те, що його кнопка "більша, потужніша і вона працює". Так Трамп відреагував на закид Кім Чен Ина про те, що у нього на робочому столі є постійний доступ до "ядерної кнопки".

Читайте також: Трамп знає, як працює "ядерна кнопка", – Білий дім

На першій фотографії з архіву Піта Соузи зображено співробітника Білого дому, який заносить на борт літака сумку, у якій знаходиться точка управління системою стратегічної оборони США.

God help us.

Публикация от Pete Souza (@petesouza)

На ще одному фото – "червона кнопка" на робочому столі американського президента у Білому домі поряд з табличкою з написом Hard things are hard (Важкі рішення приймати важко).

"На щастя, червона кнопка тут не для того, щоб почати війну, – вона використовується щоб викликати помічника", – підписав фото Піт Соуза.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Ядерна безпека США
Джерело: 24 Канал
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