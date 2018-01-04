Як виглядає "ядерна кнопка" президента США: фото

Фотограф колишнього президента США Барака Обами Піт Соуза опублікував фотографії, як виглядає "ядерна кнопка" американського лідера, яку той зможе застосувати у випадку війни.

Зробив це Піт Соуза після заяви нинішнього глави Білого дому про те, що його кнопка "більша, потужніша і вона працює". Так Трамп відреагував на закид Кім Чен Ина про те, що у нього на робочому столі є постійний доступ до "ядерної кнопки".

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На першій фотографії з архіву Піта Соузи зображено співробітника Білого дому, який заносить на борт літака сумку, у якій знаходиться точка управління системою стратегічної оборони США.

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

На ще одному фото – "червона кнопка" на робочому столі американського президента у Білому домі поряд з табличкою з написом Hard things are hard (Важкі рішення приймати важко).

"На щастя, червона кнопка тут не для того, щоб почати війну, – вона використовується щоб викликати помічника", – підписав фото Піт Соуза.