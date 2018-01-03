Моя кнопка більша, потужніша і вона працює: Трамп "помірявся" ядерним арсеналом з Кім Чен Ином

Взаємні погрози між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином тривають. Цього разу американський президент для погроз використав свій улюблений прийом – пост у Twitter.

Після того, як Кім Чен Ин написав, що в нього на робочому столі є ядерна кнопка, Трамп вирішив теж "похизуватися" доступом до ядерного арсеналу.

"Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює", – написав Трамп.

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