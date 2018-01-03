Моя кнопка більша, потужніша і вона працює: Трамп "помірявся" ядерним арсеналом з Кім Чен Ином
05:32, сьогодні 7163 Читать новость на русском
Взаємні погрози між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином тривають. Цього разу американський президент для погроз використав свій улюблений прийом – пост у Twitter.
Після того, як Кім Чен Ин написав, що в нього на робочому столі є ядерна кнопка, Трамп вирішив теж "похизуватися" доступом до ядерного арсеналу.
"Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює", – написав Трамп.
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Джерело: 24 Канал
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