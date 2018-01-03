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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Моя кнопка більша, потужніша і вона працює: Трамп "помірявся" ядерним арсеналом з Кім Чен Ином

05:32, сьогодні 7163 Читать новость на русском
Трамп пригрозив КНДР
Трамп пригрозив КНДР "ядерної кнопкою"

Взаємні погрози між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином тривають. Цього разу американський президент для погроз використав свій улюблений прийом – пост у Twitter.

Після того, як Кім Чен Ин написав, що в нього на робочому столі є ядерна кнопка, Трамп вирішив теж "похизуватися" доступом до ядерного арсеналу.

"Я теж маю ядерну кнопку. Але вона набагато більша, потужніша і вона працює", – написав Трамп.

Читайте також: Кім Чен Ин наказав створити найбільшу ракету в історії країни

Теги: Новини політики Дональд Трамп Зброя США КНДР Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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