Трамп знає, як працює "ядерна кнопка", – Білий дім

Президент США Дональд Трамп добре знає, як працює процес запуску ядерних ударів.

Про це розповіла прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, коментуючи твіт президента, повідомляє "Інтерфакс".

"Президент дуже добре знає, як працює цей процес (як працює "ядерна кнопка", – 24) і які можливості у США. Я можу сказати, що вони більш значні, ніж у Північної Кореї", – додала прес-аташе.

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Нагадаємо, раніше Трамп, реагуючи на новорічну заяву Кім Чен Ина, сповістив, що його ядерна кнопка більша, могутніша і працює.