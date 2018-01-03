Трамп знає, як працює "ядерна кнопка", – Білий дім
23:34, 3 січня 1180 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп добре знає, як працює процес запуску ядерних ударів.
Про це розповіла прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, коментуючи твіт президента, повідомляє "Інтерфакс".
"Президент дуже добре знає, як працює цей процес (як працює "ядерна кнопка", – 24) і які можливості у США. Я можу сказати, що вони більш значні, ніж у Північної Кореї", – додала прес-аташе.
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Нагадаємо, раніше Трамп, реагуючи на новорічну заяву Кім Чен Ина, сповістив, що його ядерна кнопка більша, могутніша і працює.
Джерело: 24 Канал
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