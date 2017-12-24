Конкурсна комісія визначила кандидатів до Конституційного Суду від президента
09:26, сьогодні 490 Читать новость на русском
Претендентів на посади суддів Конституційного Суду за квотою президента визначила конкурсна комісія.
Про це повідомили в прес-службі Адміністрації Президента.
Після перевірки документів та співбесіди комісія затвердила шість кандидатів.
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Першим за пріоритетом вказаний Сергій Головатий. Також у списку – Василь Лемак, Анжеліка Крусян, Павло Любченко, Сергій Чехович та Оксана Грищук.
До слова, конкурс стартував у жовтні. Загалом претендентів на 5 вакантних місць у суді мають запропонувати Президент, Верховна Рада та З'їзд суддів.
Джерело: 24 Канал
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