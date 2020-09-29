Конституційний суд відклав на невизначений термін розгляд закону про ринок землі. Втім причини такого рішення суду наразі невідомі.

Про перенесення розгляду питання закону про обіг сільськогосподарських земель повідомив Конституційний суд України.

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У пресслужбі суду пообіцяли, що нову дату розгляду повідомлять трохи згодом. Відклали розгляд одразу двох подань народних депутатів, в яких парламентарі просять визнати закон неконституційним.

Одне з подань підписали представники "Опозиційної платформи – За життя", групи "За майбутнє" й окремі депутати "Слуги народу", яких називають такою собі "групою Коломойського".

Під іншим поданням свої підписи залишили представники "Батьківщини", групи "За майбутнє", ті самі окремі депутати "Слуги народу", а також окремі представники "Європейської солідарності".



Деталі закону України про ринок землі / Інфографіка 24 каналу