Конституційний суд визнав незаконним створення Нацкомісії з тарифів

Конституційний суд України визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Суд розглядав справу за поданням 46 народних депутатів. 14 червня КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, а її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

Читайте також: Скільки коштує газ для населення у кожній області України

Цю справу Конституційний суд розглядав у закритому режимі. Зауважимо, вона перебувала на розгляді ще з 2017 року.

Що відомо про НКРЕКП?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні, відповідає за визначення розмірів тарифів на комунальні послуги, взаємовідносини між суб'єктами ринку електроенергії. Вона затверджує формули, відповідно до яких встановлювались тарифи за електроенергію, вироблену різними видами електростанцій.

Нацкомісію утворив п'ятий президент Петро Порошенко указом від 27 серпня 2014 року. Через два роки, 22 вересня 2016 року, Верховна Рада схвалила закон про НКРЕКП, яким визначалося, що Нацкомісія є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє глава держави.

Водночас, Конституційний суд визначив, що при створенні органу Порошенка вийшов за межі своїх конституційних повноважень як президента і не мав права утворювати його. Так само президент згідно з Конституцією не може призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Тому, 14 червня КС встановив, що визначений законом статус Нацкомісії не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням комісія по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом міністрів.

Що відомо про скандали пов'язані з НКРЕКП? Нацкомісію звинувачували у прийнятті рішень в інтересах президента Петра Порошенка, його оточення та певних олігархічних груп. Зокрема йдеться запровадження у березні 2016 року формули "Роттердам+", яка мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості.



У 2017 році справу про незаконність створення НКРЕКП було передано у Конституційний суд. Проте, у 2018-2019 роках, коли головою КС був Станіслав Шевчук, її розгляд був фактично заблокованим. Припускалось, що у такий спосіб КС підігрував президенту Порошенку. Тоді навіть частина суддів КС відкрито звинуватили Шевчука у маніпулюванні розглядом справи НКРЕКП.