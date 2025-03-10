Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти ВМС ЗСУ Віктора Самохіна в інтерв'ю для ютуб-каналу Міноборони України.

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Як проходить підготовка за контрактом 18 – 24

За словами Віктора Самохіна, базова загальновійськова підготовка стандартна за програмою триває 45 діб. Але елементи підготовки морського піхотинця додані до цієї програми.

Найголовніший і найсуттєвіший такий елемент, який відрізняє морську піхоту від всіх інших видів та родів, це смуга перешкод морського піхотинця, яка складається зі смуги довжиною 10 кілометрів і має певний перелік перешкод, як фізичних, так і психологічних,

– пояснив начальника Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти.

Тому, як пояснив Самохін, саме ця смуга додана до курсу базової загальновійськової підготовки, щоб морпіх перейнявся тою долею, яка його буде потім пов'язана з бригадою, щоб елементи води, моря були в цьому, щоб він зрозумів, що він – морський піхотинець ЗСУ.

Після базової загальновійськової підготовки, після фахової підготовки, контрактники повертаються до бригади.

"Вони виїжджають в район ведення бойових дій. І вже там складається графік і відповідні розпорядчі документи, які регламентують порядок проходження цієї адаптації. Це 14 діб, які під керівництвом і командирів підрозділів, і інструкторів досвідчених, які є в кожній бригаді відділення інструкторів", – пояснив морпіх.

За даними військового, у цьому випадку новобранці перебувають не на позиціях, але в зоні бойових дій. На відстані достатньої для того, щоб уникнути потрапляння під обстріли ворога.

Там молоді морпіхи вчаться елементів, які застосовує підрозділ на відповідній місцевості. Вони знайомляться із місцевістю, з особливістю застосування зброї, яка перебуває у збройному підрозділі, а також знайомляться з особовим складом та командирами.