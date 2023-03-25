І ці заяви лунають на фоні сповільнення наступу самих росіян. Останнє стало наслідком шалених втрат, яких ворог зазнав за останні кілька місяців. Зокрема, намагаючись захопити Бахмут.

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Про контрнаступ кажуть з кожної праски

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російський інформаційний простір буквально наповнений заявами про підготовку контрнаступу ЗСУ.

Наприклад, той же головний алкоголік Кремля Дмітрій Мєдвєдєв 24 березня зазначив, що генштаб Росії буцімто знає про плани Києва готувати наступ. Мовляв, всередині країни-агресорки вже працюють над тим, щоб реагувати на просування українських військ.

Відомий російський воєнкор почав бідкатися на буцімто поширення українською стороною дезінформації щодо наступу на Бєлгородську область. Мовляв, такі заяви лунають для того, щоб ворог перекинув свої війська до прикордонних районів. Це мало б полегшити контрнаступ ЗСУ. Відповідна заява частково дублює слова Євгєнія Пригожина. Він також згадував про Бєлгородську область у контексті маневру для відволікання.

Тим часом інший воєнкор попереджає, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до набору потужності російської оборонно-промислової бази. Мовляв, наші військові підуть вперед до того моменту, коли ОПБ збільшить виробництво та зміцнить оборонний потенціал країни-агресорки.

Наступ Росії близький до кульмінації

На цьому вкотре наголосили в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що цими заявами інформаційний простір Москви може реагувати на сповільнення російських операцій і можливе перехоплення ініціативи Україною.

Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше,

– наголошують в Інституті.

До слова, ворог дійсно зазнає шалених втрат. Лиш за 23 березня нашим військовим вдалося ліквідувати 1 020 російських загарбників.

Втрати ворога ростуть