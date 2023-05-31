Про це 24 Каналу розповів капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. На його думку, початкова фаза контрнаступу вже триває певний час. Ознаками цього є диверсійні дії на різних ділянках фронту та робота ударних дронів.

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ППО та ракети – основа успішного контрнаступу

За його словами, однією з головних передумов успішного контрнаступу є наявність сучасних систем протиповітряної оборони, які здатні нівелювати перевагу ворога у повітрі. Крім цього, важливими є далекобійні системи ураження противника, які дозволять взяти під контроль російські тили на відстані 300 – 500 кілометрів.

"Прагнення мінімізувати втрати одна з причин, чому контрнаступ досі не почався. Залужний вичікує, щоб завдати удар в момент максимальної концентрації засобів та сил ЗСУ, а російська армія буде максимально дезорганізована", – наголосив Тамар.

Григорій Тамар про перспективи контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

F-16 будуть нескоро

Ізраїльський військовий наголосив, що ми не отримаємо F-16 у найближчі місяці. В основному це пов’язано з технічними моментами. Водночас це не повинно завадити контрнаступу та перемозі.

Україна повинна добути перемогу незалежно чи отримає вона F-16, чи ні. Ви б'єтесь за існування своєї держави, за власну честь і гідність,

– зазначив Тамар.

Україна повинна опиратись найперше на себе

Тамар розповів, що найславетніші перемоги армія Ізраїлю отримала в той період, коли не мала американської техніки. Шестиденну війну виграли з допомогою контрабандної зброї, а під час Війни Судного дня допомога з США була лише на початковій стадії.

"В уявленні багатьох Ізраїль утвердив свою незалежність завдяки США. Але це не так – США допомагають нам з середини 1970-х років, а усі наші найважливіші війни ми виграли без допомоги Штатів", – додав він.

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