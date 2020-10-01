Коньяк "Довбуш Карпатський" відродив легенду в новому гучному відео.

Зйомки рекламного відео для коньяку "Довбуш" наробили чимало галасу ще до офіційного релізу. Нарешті, довгоочікувана прем'єра відбулася та очікування було того варте. Вражаючі батальні сцени з неймовірними спецефектами, дуже автентичні декорації та костюми повністю передають дух часів легендарного Олекси Довбуша – над цим славно потрудився режисер проєкту Любомир Левицький, добре відомий в Україні за фільмами "Штольня" і "Тіні не забутих предків".

Можу без перебільшення сказати, що проєкт "Довбуш" став найяскравішою моєю роботою в цьому році. Дивно, але ідея для ролика відвідала мене задовго до пропозиції про співпрацю. Адже, я народився в Карпатах і виріс на легендах про Довбуша тому, коли вперше побачив цей коньяк, не зміг пройти повз. Мені сподобався і зовнішній вигляд і зміст: аромат, міцний і разом з тим м’який смак. Тоді-то я вперше і замислився про те, який би ролик зняв. І коли представники бренду зв'язалися зі мною, деякі ідеї у мене вже були,

– розповів режисер Любомир Левицький.

Втілювати режисерські ідеї виявилося не просто, наприклад, для того, щоб у кадрі з'явилися двометрові вогняні кулі, кращим в країні фахівцям зі спецефектів довелося розробити спеціальну горючу суміш, спорудити кілька металевих конструкцій, і після польових випробувань робити їх знов, адже не всі кулі витримали тести.

Багато хто називав цей проєкт нереальним, але у нас була спільна мета – створити не просто рекламний ролик, а відео, здатне розпалити вогонь в душі. Для нас було важливо передати атмосферу, національний колорит, зробити все, щоб легенда про Довбуша ожила та отримала нове сучасне звучання,

– поділився бренд-менеджер коньяку "Довбуш Карпатський" Костянтин Сторожко.

На правах тих, хто 10 разів переглянули ролик, можемо відповідально заявити – легенда ожила і сучасне звучання отримала. Відео мимоволі пробуджує приємне почуття гордості за наших: і знімати можуть, і коньяк робити вміють! І ви можете переконатися у цьому особисто.