"Корабель-привид" прибув до берегів Ірландії: чому на судні не було екіпажу
Біля берегів Ірландії на мілину сів 77-метровий "корабель-привид". Вантажне судно "MV Alta" понад рік дрейфувало Атлантикою без екіпажу.
Судно "MV Alta" сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк. Про це повідомили в береговій охороні Ірландії.
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Екіпаж з 10 людей залишив судно 30 вересня 2018 року під час рятувальної операції в Атлантиці, яку провела берегова охорона США. Судно подало сигнал лиха на півдорозі з Греції до Гаїті.
"Корабель-привид"
А от корабель залишився плавати в океані. За цей час він встиг обійти Африку, Америку, та Європу. До берегів Ірландії судно наблизилося під час шторму "Денніс", який накрив цю місцевість напередодні.
Дивіться відео: "корабель-привид" прибув до берегів Ірландії
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