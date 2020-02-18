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      "Корабель-привид" прибув до берегів Ірландії: чому на судні не було екіпажу

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      "Корабель-привид" / https://www.rte.ie

      Біля берегів Ірландії на мілину сів 77-метровий "корабель-привид". Вантажне судно "MV Alta" понад рік дрейфувало Атлантикою без екіпажу.

      Судно "MV Alta" сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк. Про це повідомили в береговій охороні Ірландії.

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      Екіпаж з 10 людей залишив судно 30 вересня 2018 року під час рятувальної операції в Атлантиці, яку провела берегова охорона США. Судно подало сигнал лиха на півдорозі з Греції до Гаїті.

      Корабель-привид
      "Корабель-привид"

      А от корабель залишився плавати в океані. За цей час він встиг обійти Африку, Америку, та Європу. До берегів Ірландії судно наблизилося під час шторму "Денніс", який накрив цю місцевість напередодні.

      Дивіться відео: "корабель-привид" прибув до берегів Ірландії

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини США Новини України Ірландія Водний транспорт
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