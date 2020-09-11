Військові кораблі ВМС України 11 вересня 1996 року здійснили перший в історії трансатлантичний перехід. Тоді відстань у 6 тисяч морських миль подолали фрегат "Гетьман Сагайдачний" і великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

У 1996 році українські кораблі прибули до військово-морської бази США Норфолк у штаті Вірджинія, пригадують Військово-морські сили Збройних сил України. Цікаво ВМС України підсилилися потужним артилерійським катером: фото З такої нагоди в 1996 році разом з українськими військовими кораблями в США прибув заступник міністра оборони України – командувач ВМС України Володимир Безкоровайний. Американські моряки, жителі Норфолку й штату Вірджинія, українська діаспора в США протягом тижня надзвичайно тепло приймали українських моряків,

– пригадують ВМС України.

Українські військові моряки в Норфолку, США / Фото ВМС України Що нині з цими кораблями У них обох нині абсолютно різна історія. Наприклад, фрегат " Гетьман Сагайдачний " є флагманом Військово-морських сил України. Нині корабель базується в Одесі й регулярно бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях.

" є флагманом Військово-морських сил України. Нині корабель базується в Одесі й регулярно бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях. Зовсім інша ситуація з великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський". У 2014 році під час анексії Криму корабель був захоплений росіянами. Військові моряки відмовилися зраджувати присязі й до останнього тримали оборону разом з військовими з тральщика "Черкаси".