До корабельно-катерного складу ВМС України включили малий броньований артилерійський катер "Костопіль". Це вже сьомий катер з серії проєкту 58155 з шифром "Гюрза-М". Саме такими катерами підсилюють українські Військово-морські сили за концепцією москітного флоту.

Артилерійський катер збудований на судноплавному підприємстві "Кузня на Рибальському", повідомляє Міністерство оборони України.

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Катер отримав своє ім'я на честь міста Костопіль Рівненської області, де народився й проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Сам воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання у 2017 році під Маріуполем.

На катері встановили сучасне навігаційне й радіолокаційне обладнання й озброєння для ураження цілей противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника й системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

В Одесі 5 вересня вже відбулося урочисте прийняття "Костополя" до бойових лав, повідомили у ВМС України. Представник підприємства розповів, що катер створили на основі українського підприємства й руками українських робітників.

Катер "Костопіль" урочисто прийняли до ВМС України: дивіться фото

Коротко про катери типу "Гюрза-М":

Це тип малого броньованого артилерійського катера, який з 2015 року надходить на озброєння Військово-морських сил України. Він став однією зі складових концепції москітного флоту України – військово-морських сил, що складаються зі швидких, малих і маневрених суден.

Катери такого типу розвивають швидкість у 25 морських вузлів і здатні долати до 900 миль. Вони оснащенні цілою низкою зброї: