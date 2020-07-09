На КПВВ "Гоптівка", що на Харківщині, утворився двокілометровий затор з фур. На кордоні з Росією водії проводять по кілька днів в очікуванні на перетин кордону.

Як повідомляє 24 канал, росіяни через пункт пропуску впускають машини лише по кілька десятків на добу. Тому сотні вантажівок зібралися перед КПВВ "Гоптівка".

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У черзі кермувальники не тільки з різних областей України, а й інших країн. Чоловіки вимушено живуть в автівках. Там їм доводиться їсти і спати, в очікуванні на оформлення.

Водій Олександр зазначив, що став у чергу вчора, 8 липня, о 7 вечора. Однак за цей час затор просунувся лише на 200 – 300 метрів. Чоловік перевозить різні продукти в Азербайджан.

Для багатьох водіїв і так багатоденний маршрут збільшується на 2 – 3 дні. Наймед, водій фури, розповів, що вперше на цьому кордоні. Він приїхав у Харків, щоб завантажитися, і повернутися назад у столицю Азербайджану – Баку.

Прикордонники наголошують, що така ситуація вже понад 2 тижні.

В середньому ми оформляємо близько 200 – 300 транспортних засобів на виїзд з України. Але суміжний пункт пропуску приймає 30 – 60 машин за добу,

– повідомив помічник начальника Харківського прикордонного загону Максим Бояр.

За словами прикордонника, в Росії на запит України відповіли, що працюють відповідно до технологічної схеми пункту пропуску.

Що відомо про відкриття пунктів пропуску з Росією

Державна прикордонна служба України відновила роботу кількох пунктів пропуску на кордоні з Росією. КПП запрацювали з 7 липня.

На кордоні з Росією піший перехід відновили в пунктах пропуску:

"Мілове" – Луганська область, Міловський район;

"Гоптівка" – Харківська область, Дергачівський район;

"Бачівськ" – Сумська область, Глухівський район;

"Юнаківка" – Сумська область, Сумський район.

Дивіться відео: на Харківщині утворився двокілометровий затор з фур